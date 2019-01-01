Смотреть онлайн фильмы в хорошем качестве

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Сентябрь 2023: Ожидаемые фильмы

Сентябрь 2023: Ожидаемые фильмы

Вчера, 13:50
Сентябрь 2023: Ожидаемые фильмы

Сентябрь 2023: Ожидаемые фильмы

Как всегда, наш сайт предоставляет вам список наиболее интересных кинопремьер месяца.
Тизер мультфильма «Лео»

Тизер мультфильма «Лео»

24 августа 2023
Тизер мультфильма «Лео»

Тизер мультфильма «Лео»

За озвучку персонажей отвечают Адам Сэндлер, Джеки Сэндлер, Роб Шнайдер, Стефани Сюй, Билл Бёрр и
«Мятежная луна» тизер

«Мятежная луна» тизер

23 августа 2023
«Мятежная луна» тизер

«Мятежная луна» тизер

Смотрим дебютный тизер фантастического боевика «Мятежная луна: Дитя огня». Главные роли сыграли
«Телохранитель на фрилансе» трейлер

«Телохранитель на фрилансе» трейлер

22 августа 2023
«Телохранитель на фрилансе» трейлер

«Телохранитель на фрилансе» трейлер

Главные роли сыграли Кристиан Слэйтер, Элисон Бри, Джон Сина, Элис Ив, Хуан Пабло Раба и Мартон
Фильм дня
Грецкий орешек (2018) (2018)

Грецкий орешек (2018)

HDRip
  • Год выхода: 2018
  • Жанр: Комедии, Приключения, Российское кино, Фильмы 2018, Фильм дня
  • Режиссер: Стас Иванов
  • В ролях: Кирилл Каганович, Антон Васильев, Александр Робак, Полина Толстун, Михаил Пшеничный, Максим Лагашкин, Геннадий Пачис, Мария Болонкина, Антонина Комиссарова, Анастасия Стежко
Главным героем фильма «Грецкий орешек» становится молодой радиоведущий по имени Артур. Он лишился работы, поэтому решает уехать в Турцию, чтобы отвлечься от насущных проблем, но по...
Последние поступления фильмов
Мег 2: Бездна (2023) (2023)

Мег 2: Бездна (2023)

WEB-DLRip
  • Год выхода: 2023
  • Жанр: Боевики, Фантастика, Ужасы, Новинки кино, Фильмы 2023
  • Режиссер: Бен Уитли
  • В ролях: Джейсон Стэйтем, Сиенна Гиллори, Клифф Кёртис, Скайлер Сэмюэлс, Шуя Софиа Цай, Мелиссанти Махут, Серхио Перис-Менчета, Пейдж Кеннеди, Джеки У, Whoopie Van Raam
Фильм ужасов «Мег 2: Бездна (2023)» – это продолжение истории океанографа Суиня и его друга - спасателя-подводника Джонса Тейлора, которые снова отправляются к морскому дну. Год назад
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Подводный капкан (2023) (2023)

Подводный капкан (2023)

WEB-DLRip
  • Год выхода: 2023
  • Жанр: Триллеры, Новинки кино, Фильмы 2023
  • Режиссер: Максимилиан Эрленвайн
  • В ролях: Софи Лоу, Луиса Краузе
Главные героини фильма «Подводный капкан» – две сестры Дрю и Мэй, которые много лет профессионально занимаются дайвингом. Девушки снова отправляются к морю и останавливаются на берегу одной
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Пищеблок 2 сезон 1-8 серия (2023)

Пищеблок 2 сезон 1-8 серия

WEB-DLRip
  • Год выхода: 2023
  • Жанр: Сериалы, Триллеры, Фантастика
  • Режиссер: Святослав Подгаевский
  • В ролях: Пётр Натаров, Федор Федосеев, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Илья Коробко, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Николай Фоменко, Никита Кологривый
Сериал «Пищеблок» (2 сезон) – это продолжение истории студента-филолога Игоря и ученика шестого класса Валерки. Прошел год, об Олимпиаде в Москве уже все забыли, как и о жутких событиях в
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Основание 2 сезон 1-7 серия (2023)

Основание 2 сезон 1-7 серия

WEB-DLRip
  • Год выхода: 2023
  • Жанр: Сериалы, Драмы, Фантастика
  • Режиссер: Алекс Грейвз, Роксанн Доусон, Дженнифер Фанг
  • В ролях: Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Льобелл, Леа Харви, Лаура Бирн, Терренс Манн, Кассиан Билтон, Саша Бехар, Эллиот Кауэн, Дэниэл МакФерсон
Фантастический сериал «Основание» (2 сезон) – это продолжение истории гениального ученого-математика и историка Гэри Селдона, который предсказал крах Галактической империи и тысячелетия
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Телохранители 1 сезон 1-5 серия (2023)

Телохранители 1 сезон 1-5 серия

WEB-DLRip
  • Год выхода: 2023
  • Жанр: Комедии, Сериалы
  • Режиссер: Константин Смирнов
  • В ролях: Егор Овчинников, Олег Гаас, Александр Левин, Дмитрий Лысенков, Сергей Маковецкий, Яна Кошкина, Кристина Кучеренко, Инга Оболдина, Анатолий Журавлев, Кирилл Полухин
Главные герои сериала «Телохранители» – три молодых боксера из Челябинска Туча, Юрок и Ящер готовятся к Чемпионату мира. Парни приезжают в Москву, а им предлагают здесь хорошо заработать на
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И просто так (Секс в большом городе) 2 сезон 1-11 серия (2023)

И просто так (Секс в большом городе) 2 сезон 1-11

WEB-DLRip
  • Год выхода: 2023
  • Жанр: Комедии, Сериалы, Мелодрамы, Драмы
  • Режиссер: Майкл Патрик Кинг, Джиллиан Робеспьер, Ниша Ганатра
  • В ролях: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, Сара Рамирес, Кэти Ан, Алекса Суинтон, Ниал Каннингэм, Кри Чикчино, Марио Кантоне, Эван Хэндлер
Сериал «И просто так» (2 сезон) - это новые истории четырех закадычных подруг Миранды, Кэрри, Шарлотты и Сары. Им всем немного за пятьдесят, но в душе они так же молоды, не стесняются
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Контакт 2 сезон 1,2 серия (2022)

Контакт 2 сезон 1,2 серия

WEB-DLRip
  • Год выхода: 2022
  • Жанр: Сериалы, Драмы
  • Режиссер: Евгений Стычкин
  • В ролях: Павел Майков, Ирина Паутова, Карина Александрова, Дима Мальков, Равшана Куркова, Алексей Лукин, Александр Трачевский, Вильма Кутавичюте, Алексей Агранович, Максим Виторган
Сериал «Контакт» (2 сезон) – это продолжение истории о непростых отношениях бывшего опера Глеба Барнашова и его дочки-старшеклассницы с несносным характером Юли. От Глеба давно ушла жена, а
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Корабль призраков (2023) (2023)

Корабль призраков (2023)

WEB-DLRip
  • Год выхода: 2023
  • Жанр: Драмы, Ужасы, Новинки кино, Фильмы 2023
  • Режиссер: Гари Шор
  • В ролях: Элис Ив, Нелл Хадсон, Джоэль Фрай, Уильям Шокли, Ленни Раш, Тим Дауни, Энгус Райт, Джим Пиддок, Альфредо Таварес, Дориан Лок
Мистический триллер «Корабль призраков» расскажет историю трансатлантического лайнера «Королева Мэри». Наверное, это самый зловещий пассажирский корабль в истории человечества. В свою эпоху
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Схватка с дьяволом (2023) (2023)

Схватка с дьяволом (2023)

HDRip
  • Год выхода: 2023
  • Жанр: Боевики, Триллеры, Криминал, Новинки кино, Фильмы 2023
  • Режиссер: Юваль Адлер
  • В ролях: Николас Кейдж, Юэль Киннаман, Каиви Лайман, Нэнси Гуд, Рич Хопкинс, Бёрнс Бёрнс, Камерон Ли Прайс, Алексис Золликоффер, Аннисс Уайт, Оливер Маккаллум
Главный герой фильма ужасов «Схватка с дьяволом» – самый обычный водитель такси, который ничем не отличается от тысяч других своих коллег. Он едет на очередной заказ, забирает пассажира и,
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Синий Жук (2023) (2023)

Синий Жук (2023)

TS
  • Год выхода: 2023
  • Жанр: Боевики, Приключения, Триллеры, Фантастика, Новинки кино, Фильмы 2023, Фильмы про супергероев марвел и дс
  • Режиссер: Анхель Мануэль Сото
  • В ролях: Харви Гильен, Сьюзен Сарандон, Рауль Макс Трухильо, Шоло Маридуэнья, Джордж Лопес, Эльпидия Каррильо, Дамиан Алькасар, Адриана Барраса, Бруна Маркезини, Белисса Эскобедо
Главный герой фантастического фильма «Синий Жук» – семнадцатилетний выпускник колледжа Хайме Рейес, который возвращается домой в маленький мексиканский городок. Парень полный надежд на свое
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Без обид (2023) (2023)

Без обид (2023)

HDRip
  • Год выхода: 2023
  • Жанр: Комедии, Новинки кино, Фильмы 2023
  • Режиссер: Джин Ступницки
  • В ролях: Дженнифер Лоуренс, Эндрю Барт Фельдман, Натали Моралес, Мэттью Бродерик, Эбон Мосс-Бакрак, Лаура Бенанти, Скот Мар тур, Кайл Муни, Даниэлия Максимиллиан, Хасан Минхадж
Главная героиня комедийного фильма «Без обид» – тридцатилетняя Мэдди, которая осталась без работы и денег, находится просто в отчаянном положении, ведь злые кредиторы собираются забрать у
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Часовой / Рубеж выживания (2023) (2023)

Часовой / Рубеж выживания (2023)

HDRip
  • Год выхода: 2023
  • Жанр: Триллеры, Фантастика, Новинки кино, Фильмы 2023
  • Режиссер: Танел Тоом
  • В ролях: Кейт Босворт, Люсьен Лависконт, Томас Кречман, Мартин МакКанн
В центре сюжета фантастического триллера «Часовой» - небольшая группа военных, которые застряли посреди океана на заброшенной базе вдали от человеческой цивилизации. События картины
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Семь лиц Джейн (2022) (2022)

Семь лиц Джейн (2022)

HDRip
  • Год выхода: 2022
  • Жанр: Драмы, Фильмы 2022
  • Режиссер: Джулиан Акоста, Ксан Кассаветис, Джиа Коппола
  • В ролях: Гиллиан Джейкобс, Джоэл МакХэйл, Сибил Азур, Дэвид Балкорта, Грэм Баффенбаргер, Серхио Кальдерон, Анджелина Капоззоли, Люпе Карранса, Kamori Clark-McGeoy, Кэролайн Дукрок
Фильм «Семь лиц Джейн» – это сюрреалистическое и полное драматизма путешествие, в котором кризис рядовой американки рассматривается с самых разных углов. Главная героиня – молодая
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Земля мафии (2023) (2023)

Земля мафии (2023)

WEB-DLRip
  • Год выхода: 2023
  • Жанр: Боевики, Триллеры, Криминал, Фильмы 2023
  • Режиссер: Николас Маджио
  • В ролях: Шайло Фернандес, Кевин Диллон, Джон Траволта, Стивен Дорфф, Дональд Оум, Эшли Бенсон, Тимоти В. Мерфи, Роберт Миано, Эмили Треймейн, Томми Дж. Кендрик
Главный герой фильма «Земля мафии» – фермер Шелби, который живет вместе со своей дочкой и ее мужем. Мужчина работает не покладая рук, но денег ему все равно не хватает. При этом он
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Индустрия кино может похвастаться миллионами поклонников и зрителей, в результате чего фильмы давно превратились в определенный продукт. На новинках кино бизнесмены и кинотеатры зарабатывают сотни миллиарды долларов, а зрители тратят на это времяпровождение множество средств.

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