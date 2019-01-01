Смотреть онлайн фильмы в хорошем качестве

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Сентябрь 2023: Ожидаемые фильмыВчера, 13:50
Тизер мультфильма «Лео»24 августа 2023
«Мятежная луна» тизер23 августа 2023
«Телохранитель на фрилансе» трейлер22 августа 2023
Фильм дня
Грецкий орешек (2018)
Главным героем фильма «Грецкий орешек» становится молодой радиоведущий по имени Артур. Он лишился работы, поэтому решает уехать в Турцию, чтобы отвлечься от насущных проблем, но по...
- 1 января 2019
- Коментариев: 4
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Последние поступления фильмов
Мег 2: Бездна (2023)
Фильм ужасов «Мег 2: Бездна (2023)» – это продолжение истории океанографа Суиня и его друга - спасателя-подводника Джонса Тейлора, которые снова отправляются к морскому дну. Год назад...
- Вчера, 19:57
- Комментариев: 14
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Подводный капкан (2023)
Главные героини фильма «Подводный капкан» – две сестры Дрю и Мэй, которые много лет профессионально занимаются дайвингом. Девушки снова отправляются к морю и останавливаются на берегу одной...
- Вчера, 19:56
- Комментариев: 2
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Пищеблок 2 сезон 1-8 серия
Сериал «Пищеблок» (2 сезон) – это продолжение истории студента-филолога Игоря и ученика шестого класса Валерки. Прошел год, об Олимпиаде в Москве уже все забыли, как и о жутких событиях в...
- Вчера, 05:33
- Комментариев: 16
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Основание 2 сезон 1-7 серия
Фантастический сериал «Основание» (2 сезон) – это продолжение истории гениального ученого-математика и историка Гэри Селдона, который предсказал крах Галактической империи и тысячелетия...
- 25 августа 2023
- Комментариев: 21
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Телохранители 1 сезон 1-5 серия
Главные герои сериала «Телохранители» – три молодых боксера из Челябинска Туча, Юрок и Ящер готовятся к Чемпионату мира. Парни приезжают в Москву, а им предлагают здесь хорошо заработать на...
- 24 августа 2023
- Комментариев: 3
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Сериал «И просто так» (2 сезон) - это новые истории четырех закадычных подруг Миранды, Кэрри, Шарлотты и Сары. Им всем немного за пятьдесят, но в душе они так же молоды, не стесняются...
- 24 августа 2023
- Комментариев: 6
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Контакт 2 сезон 1,2 серия
Сериал «Контакт» (2 сезон) – это продолжение истории о непростых отношениях бывшего опера Глеба Барнашова и его дочки-старшеклассницы с несносным характером Юли. От Глеба давно ушла жена, а...
- 24 августа 2023
- Комментариев: 7
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Корабль призраков (2023)
Мистический триллер «Корабль призраков» расскажет историю трансатлантического лайнера «Королева Мэри». Наверное, это самый зловещий пассажирский корабль в истории человечества. В свою эпоху...
- 23 августа 2023
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Главный герой фильма ужасов «Схватка с дьяволом» – самый обычный водитель такси, который ничем не отличается от тысяч других своих коллег. Он едет на очередной заказ, забирает пассажира и,...
- 20 августа 2023
- Комментариев: 10
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Главный герой фантастического фильма «Синий Жук» – семнадцатилетний выпускник колледжа Хайме Рейес, который возвращается домой в маленький мексиканский городок. Парень полный надежд на свое...
- 19 августа 2023
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Без обид (2023)
Главная героиня комедийного фильма «Без обид» – тридцатилетняя Мэдди, которая осталась без работы и денег, находится просто в отчаянном положении, ведь злые кредиторы собираются забрать у...
- 18 августа 2023
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В центре сюжета фантастического триллера «Часовой» - небольшая группа военных, которые застряли посреди океана на заброшенной базе вдали от человеческой цивилизации. События картины...
- 17 августа 2023
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Семь лиц Джейн (2022)
Фильм «Семь лиц Джейн» – это сюрреалистическое и полное драматизма путешествие, в котором кризис рядовой американки рассматривается с самых разных углов. Главная героиня – молодая...
- Вчера, 20:01
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Земля мафии (2023)
Главный герой фильма «Земля мафии» – фермер Шелби, который живет вместе со своей дочкой и ее мужем. Мужчина работает не покладая рук, но денег ему все равно не хватает. При этом он...
- Вчера, 19:58
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